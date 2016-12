È ufficiale, Braccialetti Rossi 3 arriva sugli schermi di Rai 1 il 16 ottobre 2016 alle 20.35.

Gli episodi saranno in tutto otto, non come dichiarato all’inizio sei.

Quest’estate i fan della serie hanno potuto “rinfrescarsi” la memoria con la serie precedente, ma adesso la curiosità cresce di giorno in giorno.

Campiotti, in un’intervista ha dichiarato, in merito alla terza edizione della miniserie: “l’ospedale non sarà solo il luogo del dolore e delle sfide. I ragazzi avranno anche il compito di sorvegliare i genitori e gli adulti costringendoli a prendere le loro responsabilità”.

Quali saranno i nuovi personaggi della terza stagione? Cosa succederà a Leo, Cris, Vale e Nina?

Alcune indiscrezioni sono trapelate dagli stessi attori e dalla produzione durante il Giffoni Film Festival 2016, dove sono stati ospiti. Proprio per l’occasione è stato organizzato il Braccialetti Rossi Day, una giornata interamente dedicata alla serie.

In questa occasione, la produzione, precisamente Carlo Degli Espositi di Palomar, ha dichiarato:“la terza edizione sarà ancora più bella. I ragazzi sono cresciuti e hanno sommato il mestiere di attore alla propria sensibilità personale”.

Molte le new entry, sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Arriverà l’affascinante Luca Ward nei panni di un generale dell’Aviazione in qualche modo collegato a Leo e Giorgio Marchesi nel ruolo di medico.

Vale (Brando Paciotti) si innamorerà di una nuova ragazza con la quale si fidanzerà, Bella (Silvia Mazzieri) nonostante i suoi pensieri saranno ancora rivolti a Nina.

Davide (Mirko Trovato) sarà alle prese con una missione molto particolare, mentre Toni (Pio Luigi Piscicelli) potrebbe trovare inaspettatamente l’amore.

Carmine Buschini interpreterà un ruolo importante in questa serie diventando l’assoluto protagonista: tra lui e Cris scoppierà l’amore, ma ce la faranno a stare insieme?

Francesca Chillemi interpreterà la mamma di Bobo (Nicolò Bertonelli), un adolescente in lista d’attesa per un trapianto di cuore, mentre Maria Melandri interpreterà Margherita, personaggio molto introverso ma altruista, sorella maggiore della piccola Flam.

Tra le new entry ci sarà anche un piccolo nuovo paziente di nome Bobo e tra i camici bianchi arriverà Giorgio Marchesi (Un medico in famiglia)

La nuova serie tanto attesa, sarà ricca di nuove situazioni e colpi di scena, tra cui la possibile morte di uno dei personaggi più importanti. Di chi si tratterà? Un’ipotesi è che si tratti di Leo, in quanto il regista, Giacomo Campiotti a tal proposito a rilasciato la seguente dichiarazione: “qualcosa del suo passato tornerà nella sua vita e lui sarà coinvolto in una specie di spy story per scoprire di cosa si tratta”.

Un’ultima indiscrezione riguarda la quasi ormai ufficialità dello “sbarco” al cinema di Braccialetti Rossi nel 2017. La produzione, infatti, spinta dall’enorme successo delle due serie precedenti, ha deciso di girare Braccialetti Rossi il film.

Ancora nulla in merito al cast che vi prenderà parte.