Il Segreto anticipazioni e trame: il ritorno di Ramiro



Dopo vent’anni di assenza torna Ramiro Castaneda, che tutti credevano morto.

Ramiro arriva giusto in tempo per salvare la figlia Prado dal patrigno Leopoldo che voleva ucciderla.

I suoi familiari rimangono sconvolti dalla notizia del ritorno del loro congiunto, il quale però non dà nessuna spiegazione in merito alla sua assenza di tutti quegli anni.

Nicolas torna dalla mostra fotografica e scopre il ritorno del cognato.

Matias si accorge che Ramiro stava leggendo il registro dei clienti della locanda e lo riferisce ad Alfonso.

Alfonso inizia a pensare che ci sia qualcosa che il fratello vuole tenere nascosto a tutti. Di che cosa si tratterà?

Alla fine Ramiro confesserà ad Alfonso di essere un agente sotto copertura che si è fatto molti nemici in tutti quegli anni. Proprio per questo aveva deciso di stare lontano dalla sua famiglia, per proteggerli.

Il Segreto anticipazioni e trame: Hipolito e Gracia



Hipolito decide di diventare gelataio seguendo le orme di Gilberto, ma, come sempre, il risultato si rivela un disastro.

Hipolito continua a essere molestato da Otilia, la donna di Gilberto, e non sa cosa fare.

Finalmente Otilia fa pace con Gilberto e lasciano stare Hipolito.

Il Segreto anticipazioni e trame: Bosco

Bosco è ancora sconvolto dalla morte di Ines, tanto da non voler parlare e aver a che fare con nessuno. Al momento l’unica cosa di cui gli importa è il piccolo Beltran.

La tragedia ha riportato l’uomo a essere scontroso e selvaggio come lo era all’inizio.

Francisca cerca di avere un rapporto con Bosco ma l’uomo la caccia malamente.

Anche Severo deciderà di affrontare la Montenegro imponendole di non avvicinarsi a Bosco, altrimenti comunicherà alla guardia civile la sua permanenza illegale alla villa.

Candela cerca di aiutare Bosco convincendolo a tornare al lavoro. Ma il ragazzo non ne vuole sapere e dicide di andarsene con il figlioletto lasciando un biglietto.

Candela e Rosario, preoccupate, chiedono aiuto a Severo.

Su indicazioni di un testimone tutti credono che Bosco sia diretto a Belmonte.

Ma Francisca non ci crede e decide di andarlo a cercare sulle montagne.

La Montenegro trova Bosco intrappolato sotto ad un tronco, ma da sola non riesce a liberarlo. Il giovane le chiede di mettere in salvo suo figlio e di chiedere aiuto in paese.

Francisca arriva in paese con Beltran e una squadra di soccorso parte alla ricerca di Bosco.

Il Segreto anticipazioni e trame: Lucas e Sol

La storia tra Lucas e Sol prosegue senza problemi: la coppia sembra finalmente aver trovato la serenità, anche se ancora non vogliono dichiarare apertamente la loro relazione.

La giovane decide di accompagnare il medico al Jaral per aiutare Candela e Rosario con il bambino. È qui che Sol scoprirà l’esistenza di Aurora e del trascorso tra lei e Lucas.

Lucas finalmente si deciderà a dichiarare i sentimenti che prova nei confronti di sua sorella a Severo, al quale chiederà anche la mano della giovane.

Sol finalmente trova il coraggio e affronta le comari del paese minacciandole di licenziare i loro mariti, che lavorano per il fratello, se non la smetteranno di infangare il suo nome.

Sol capisce che Lucas le stia nascondendo qualcosa. Decide così di seguirlo.

Il Segreto anticipazioni e trame: Severo e Candela

Sol inizia a sospettare che tra suo fratello e Candela ci sia del tenero, ma che nemmeno loro due l’abbiano ancora capito.

Severo infatti si reca spesso in pasticceria intrattenendosi più del dovuto con la pasticcera.

Proprio in questi momenti il Santacruz racconterà a Candela il suo passato in orfanotrofio

Francisca sta occupando la Villa illegalmente appoggiata dal suo fedele Mauricio oltre che da Raiumundo. Nessuno deve saper però che lei vive ancora lì.