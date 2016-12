Squadra Antimafia 8: anticipazioni puntata di venerdì 14 ottobre 2016 alle 21.15 su Canale 5



Questa sera andrà in onda la sesta puntata di Squadra Antimafia 8 che si preannuncia essere piena di risvolti significativi. MA vediamo meglio cosa accadrà.

Giovanni Reitani è sempre più braccato dalla Duomo da una parte e Filippo De Silva dall’altra.

Trovandosi con le spalle al muro sarà costretto a “scendere in campo” rischiando di mettere in serio pericolo la sua copertura.

Ma chi è veramente il boss? Quali segreti si nascondono dietro la sua figura? Cos’è successo realmente trent’anni prima?

Troppi gli interrogativi…

Intanto Anna, che ha scoperto i segreti di Giano, cercherà di insabbiare tutto per non mettere a repentaglio il suo posto in polizia.

Squadra Antimafia 8: il boss verrà smascherato



Durante la prossima puntata di Squadra Antimafia 8 grazie all’ispettore Giano Settembrini Giovanni Reitani verrà finalmente smascherato, ma non arrestato.

Si scoprirà infatti che era un mafioso dato per morto circa quarant’anni prima quando si chiamava ancora Ulisse Mazzeo…

Ma a quale prezzo dovrà pagare Settembrini?

Giano potrebbe arrivare a rischiare perfino la sua vita dopo l’affronto fatto al boss di Catania. Reitani, infatti, ha scoperto il punto debole dell’ispettore: Anna Cantalupo.

Giano si troverà quindi di fronte a delle scelte che potrebbero mettere a repentaglio lui o la sua amata.

Squadra antimafia 8: trama quinta puntata del 7 ottobre 2016

L’intesa e l’attrazione tra Giano e Anna è sempre più forte. È proprio grazie alla presenza e alla forza dell’ispettore che la Cantalupo riesce a diventare un vero leader per la Duomo. Ma la loro relazione andrà oltre? Settembrini, lo abbiamo visto nelle puntate precedenti, è un poliziotto corrotto tenuto sotto ricatto da Reitani…

Anna dopo aver scoperto che l’ispettore potrebbe essere corrotto cosa deciderà di fare? Farà rapporto ai suoi superiori oppure cercherà di aiutare il collega a tirarsi fuori dai guai?

Carlo Nigro continua con le sue arti di seduzione verso Patrizia, la donna di Reitani.

Ma cosa accadrà quando scoprirà che dietro all’assassinio di Cerlando c’è dietro anche la giovane?

I Corda e Torrisi riescono finalmente a entrare a far parte dell’affare dell’uranio.

Rosalia durante la ricerca del tesoro della Abate capirà di avere un legame con la donna, ma quale? Indiscrezioni parlano di un presunto rapporto di parentela tra le due donne. Se fossero sorelle? Se ricordiamo bene, la madre di Rosalia, in un flash-back, aveva dichiarato alla figlia che, fino a quando Rosy fosse stata viva, avrebbe avuto la sua protezione. Per quale motivo?

Questo segreto verrà svelato solo all’apertura del tesoro di Rosy Abate, Regina di Palermo.

Filippo De Silva, tenuto d’occhio da Milla, che gli ha installato un microchip addosso, cercherà in tutti i modi di soffiare l’affare ai Corda e a Torrisi, lavorando nell’ombra.