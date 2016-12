IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 23 AL 26 OTTOBRE 2016

Bosco viene ritrovato da Severo e dai suoi uomini e portato al dispensario da Lucas che deve operarlo d’urgenza.

Il dottore, durante l’operazione, ha un momento di esitazione perchè ricorda di aver fallito anni prima facendo morire un uomo.

Ma Sol riesce a spronarlo e dargli la forza per proseguire.

L’operazione si conclude perfettamente e Bosco potrà riprendersi senza nessun problema.

Sol cerca di capire da Lucas cosa sia successo ma non riesce ad avere spiegazioni dall’uomo che, anzi, le inveisce contro.

Al risveglio Bosco, con sorpresa di rosario, chiede di vedere Francisca per ringraziarla per averlo salvato. Ma sia Severo che Candela non sono molto favorevoli all’incontro.

Arsenio continua a mettere zizzania tra Severo e Carmelo, ma il Santacruz non si fida dell’uomo e inizia a indagare sul suo conto.

Emilia vuole riconquistare a tutti i costi suo marito e decide di organizzare una cenetta romantica solo per loro due. Ma le cose non vanno come lei sperava: Alfonso le comunica di aver già organizzato la serata con suo fratello.

Francisca cerca di riallacciare il rapporto con Bosco portandogli in dono una spada di legno che era di Tristan, suo padre, da piccolo.

L’umore di Lucas non migliora: non riesce a dimenticare dei brutti ricordi del passato.

Severo e Carmelo hanno una brutta lite in piazza. Candela suggerisce al Santacruz di fare pace con il suo amico d’infanzia.

In paese arriva Ortensia, una donna alquanto “allegra” che sembra essere entrata nelle “grazie” di Alfonso.

Hipolito vorrebbe regolarizzare la sua situazione con Gracia, ma purtroppo non sa come fare in quanto lui è ancora sposato.

Emilia inizia a ingelosirsi a causa del comportamento di Alfonso e Ortensia.

Bosco sembra iniziare a riprendersi tornando a occuparsi delle terre del Jaral.

Raimundo torna da Fuerteventura con la soluzione ai problemi di Francisca: l’uomo infatti torna dall’isola con un vero e proprio”tesoro” che servirà per riavere la villa e salvarla da tutti i suoi problemi.

Raimundo però chiede alla donna di non fargli domande sulla provenienza di tale fortuna: la donna però, incuriosita, inizia a frugare nelle tasche dell’uomo quando lui è fuori casa.

Bosco, che inizia a riappacificarsi con la Montenegro, chiede a Severo di mettere da parte la sua vendetta nei confronti di sua nonna.

In paese iniziano i pettegolezzi su una possibile storia tra Candela e Severo.

A sorpresa torna a Puente Viejo la sindachessa, Dolores: Hipolito e Gracia temono che la donna si arrabbierà molto dopo aver visto i cambiamenti fatti all’emporio durante la sua assenza.

Bosco si decide a scrivere a sua sorella Aurora raccontandole della morte di Ines. Nel frattempo il giovane assume un aiutante per Rosario.

Francisca, sempre più incuriosita dalla provenienza dei gioielli, scrive un telegramma all’albergo di Fuerteventura.

Severo incolpa Arsenio per la mancanza di un accendino di sua proprietà e, convinto che l’uomo stia allontanando lui da Carmelo, lo butta fuori di casa. Sol trova l’accendino.

Alfonso, per non far arrabbiare Ortensia decide di non accompagnarla ma Emilia, temendo che la donna non riesca a finire il censimento in tempo utile convince il marito a seguirla.

Carmelo decide di andarsene dalla Quinta e lo comunica a Severo, il quale non ha nessun pretesto per farlo rimaere.

Sol convince Lucas a partecipare a una festa a Tarragona.

Ortensia e Alfonso si baciano.