Il cantante George Michael è morto all’età di 53 anni, secondo quanto dichiarato dal suo agente. La star, che ha iniziato la sua carriera con gli Wham! nel 1980 e in seguito ha continuato il suo successo come solista, si dice che sia “morto serenamente a casa”. Secondo la polizia non ci sono circostanze sospette.



Michael, nato a Georgios Kyriacos Panayiotou a nord di Londra, ha venduto più di 100 milioni di album nel corso di una carriera lunga quasi 40 anni.

All’inizio di questo mese è stato annunciato che il produttore e compositore Naughty Boy stava lavorando con Michael su un nuovo album. “È con grande tristezza che siamo in grado di confermare che il nostro amato figlio, fratello e amico George sia morto serenamente a casa sua nel giorno di Natale” – ha dichiarato l’agente del cantante. “La famiglia ha chiesto che la loro privacy sia rispettata in questo momento difficile ed emotivo. Non ci saranno ulteriori commenti in questa fase.” – ha proseguito.

Nel 2011, Michael ha rinviato una serie di concerti dopo essere stato portato in ospedale per una polmonite.