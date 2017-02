Il Segreto: anticipazioni dal 12 al 18 febbraio 2017

Prado è sempre più convinta di partire con Jaime per seguire il suo sogno di diventare una cantante, nonostante il malumore di Matias.

Lucas e Sol iniziano finalmente, i preparativi delle loro nozze. Donna Francisca, venuta a conoscenza di ciò, decide di “congratularsi” con i futuri sposi ricordando però al dottore, l’abbandono, nei suoi confronti, di Aurora all’altare.

Nonostante ci sia stato il naufragio della nave su cui viaggiava la moglie di Hernando, quest’ultima inaspettatamente, è sopravvissuta e presto arriverà a Puente Viejio.

Prado comunica alla famiglia della sua partenza per il giorno seguente e corre a salutare la sua amica Beatriz.

Prado e Matias si salutano giurandosi amore e decidendo di mantenere la loro storia a distanza.

Camila, moglie di Hernando arriva nel paese e, credendo che sia suo marito, abbraccia Elias; Beatriz, che assiste alla scena, rimane basita.

Anche Candela e Severo, decidono di sposarsi. Giungono così alla decisione di fare un’unica cerimonia insieme a Sol e Lucas.

Cosa tramerà Donna Francisca dopo questa notizia?

Nicolas trova un’acquirente per la fattoria e così potrà aiutare la moglie a aprire il negozio di vestiti tanto desiderato.

Hernando parte per un viaggio e lascia Camila con Beatriz.

Fe chiede un prestito a Donna Francisca per mettersi in società con Onesimo per il commercio del tamarindo.

Tomasa, l’aiutante di Emilia e Alfonso subisce un misterioso incidente… Al suo posto arriva Rafaela.

Raimundo manifesta pubblicamente in favore dei lavoratori. Proprio per questo, Francisca chiede a Mauricio di “vegliare” su di lui, per paura di attentati da parte degli anarchici.

Donna Francisca va a fare la conoscenza di Camila.

Mauricio scopre la richiesta di denaro di Fè a Donna Francisca e così decide di mettere in fuga Onesimo.

Hernando torna a Los Manantiales ma il rapporto tra i due coniugi sembra non avere molte speraze: l’uomo infatti le dichiara apertamente di non amarla e che il suo ruolo sarà solo quello di “madre” di Beatriz.

Camila racconta a Hernando della visita della Montenegreo. L’uomo va su tutte le furie.

Francisca si reca a Miel Amarga a consegnare un “regalo” ai futuri sposi.

Ramiro non smette di tenere d’occhio Rafaela, confidando a Nicolas che sia lui che sua madre, cnoscono la vera identità della ragazza.