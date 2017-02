Il Segreto: l’alleanza tra Don Berengario e Francisca Montenegro

Donna Francisca dopo la morte di Bosco, suo amato nipote e suo unico erede, si troverà a dover modificare il testamento.

La donna cambierà quindi l’atto sotto la guida spirituale di Don Berengario. Ma per quale motivo? Che interesse può avere il parroco in tutto ciò? E a chi deciderà di lasciare la sua fortuna?

Non certo a Aurora, unica nipote rimastale per la quale ha sempre nutrito un profondo odio, facnedola perfino rinchiudere in manicomio sotto le grinfie del suo perfido cugino.

E menchè meno a Beltran, suo pronipote che però è sotto la tutela legale di Aurora.

La perfida signora la vedremo compilare i documenti a favore di uno sconosciuto e firmarli con sotto gli occhi di Mauricio e Don Berengario.