IL SEGRETO: Beatriz Mella torna a parlare

Abbiamo parlato dell’arrivo di Camila, moglie di Hernando, segnalando che sarebbe stata un personaggio cruciale per Beatriz. Ma in quale modo?

La donna, affezionatasi molto alla ragazza, si renderà ben presto conto che Beatriz soffre di disturbi del sonno, e vorrà cercare di capirne il motivo.

Chiederà quindi aiuto al marito, chiedendo di poterla portare consultare uno psichiatra in quanto la notte la giovane grida nel sonno: se può gridare, forse può anche parlare.

Grazie alla partenza improvvisa del marito, Camila sfrutterà l’occasione per portare Beatriz dal dottor Moliner, il quale riferirà di non aver trovato alcuna anomalia negli esami della ragazza.

A questo punto la donna vorrà cercare di capire che collegamento ci fosse tra i Mella e il marito e lo farà intrufolandosi nello studio di Hernando.

Tra i documenti, farà una scoperta sconvolgente: Gabriel e Yolanda Mella risulteranno sposati dopo un anno dalla nascita di Betriz.

Ma il colpo di scena arriverà quando Camila, nel mettere in ordine uno scaffale nel negozio di profumi, cadrà perdendo completamente i sensi

Beatriz, non sapendo cosa fare, cercherà di aiutarla e, presa dal panico, griderà!

Camila ripresasi, ricorderà di aver sentito la voce della giovane ma quest’ultima le chiederà di non farne parola con nessuno, almeno per il momento. Per quale motivo?