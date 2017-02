“Amore pensaci tu”: la nuova fiction di Canale 5

A partire dal 17 febbraio 2017 alle 21.10, su Canale 5, partirà la nuova fiction “Amore pensaci tu”.

La serie racconta la storia di quattro papà (Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro, Fabio Troiano e Carmine Recano) che si trovano a svolgere il loro ruolo a tempo pieno in famiglie dove i ruoli genitoriali sono completamente invertiti.

Quattro papà, quattro famiglie, un po’ di commedia e tanto realismo.

La prima coppia, formata da Luigi e Emma (Emilio Solfrizzi e Valentina Carnelutti) è una famiglia in cui l’uomo ha sempre lavorato, ma, all’improvviso, si ritrova a dover fare il papà a tempo pieno delle sue tre figlie per poter dare modo alla propria compagnia di realizzarsi.

Poi ci sono Marco e Anna (Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua), una famiglia “capovolta”, dove lui che ha sempre fatto il “mammo” a tempo pieno per decisione propria, ora ritrova la voglia e il piacere di rimettersi in gioco lavorativamente parlando.

Francesca e Tommaso (Fabio Troiano e Giulio Forges Davanzati) sono una coppia gay di fatto, che si trovano alle prese con la crescita della nipotiva e con una suocera, Tina (Giuliana De Sio) a dir poco “scomoda”.

In ultimo troviamo “la famiglia dei sogni”, composta da Jacopo e Elena (Carmine Recano e Martina Stella) che proprio dei sogni non è, in quanto si stanno separando e si trovano ad affrontare l’affidamento dei propri figli.

Con Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro, Carmine Recano, Giulia Bevilacqua, Fabio Troiano, Valentina Carnelutti, Giulio Forges Davanzati, Margherita Vicario, Martina Stella, Benedetta Gargari, Emanuele Macone e con Giuliana De Sio nel ruolo di Tina.