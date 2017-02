Will Smith prende parte allo show “Carpool Karaoke”

Chi non conosce il programma Carpool Karaoke? Per questa occasione ad accompagnare l’autista canterino James Corden, Willy Smith nei panni di Willy, il principe di Beal-Air.

Un ritorno al passato, insoma, per Will Smith.

Ricorrevano gli Anni ’90 quando nacque la sitcom “Willy, il principe di Bel-Air, che lanciò il noto attore.

Incentrata sulla vita di un ragazzo proveniente da Philadelphia che viveva con dei ricchi parenti (la zia materna e lo zio avvocato, in seguito giudice) in una villa di Bel Air. In 6 stagioni vennero prodotti 148 episodi trasmessi in moltissime nazioni.

Carpool Karaoke è una sezione ricorrente nello show americano The Late Late Show with James Corden in cui il presentatore James Corden invita celebri ospiti musicali a cantare sulle loro stesse canzoni insieme a lui, mentre egli guida su un percorso prestabilito, a Los Angeles.

Per questa occasione, James e Will hanno intonato prima, la sigla della nota serie, e poi anche la colonna sonora di Men in Black. La performance è poi continuata in elicottero, sulle note di “I Believe I can Fly”.

Oltre a Will Smith, sul noto sedile dell’auto di James, si sono susseguiti una serie di cantant, comici e attori: Billy Eichner, Ariana Grande in coppia con Seth MacFarlane (creatore dei Griffin), il cantante country Blake Shelton e la conduttrice Chelsea Handler e Alicia Keys insieme a John Legend.