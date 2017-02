La Marcia dei pinguini, il richiamo, in arrivo al cinema il 23 febbraio 2017.

A dieci anni di distanza Luc Jacquet ci riporta tra i ghiacci con la magia delle riprese in alta definizione e l’utilizzo di innovative camere subacquee e droni. Una nuova avventura alla scoper-ta dell’Antartide come non lo avete mai visto. Protagonista un giovane pinguino che intraprende il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione sconosciuta, guidato solo dall’istinto.

Regia: Luc Jacquet