Il Segreto, anticipazioni da domenica 26 febbraio a sabato 4 marzo 2017

Matias e Raimundo decidono di restituire le matrici per la falsificazioni delle banconote quando Emilia scopre il tutto.

Alfonso e Emilia vietano a Raimundo di coinvolgere Matias nei suoi lischi traffici con gli anarchici.

Camila decide di aprire una profumeria cercando di coinvolgere anche Beatriz.

Carmelo chiede aiuto ad Alfonso per scoprire il punto in cui è stata “bloccata” l’irrigazione verso Miel Amarga.

Maurizio riferisce a Francisca ‘incontro tra i due.

Camila e Beatriz si preparano per andare a La Puebla con Elias; Camila cerca di convincere Hernando ad andare con loro.

Gracia e Mariana stanno preparando il loro nuovo negozio.

Rafaela cerca di fare colpo su Matias, mentre Ramiro, innamorato della ragazza, cerca di fare colpo su di lei.

Dolores riferisce a Camila del comportamento ostile di Hernando nei confronti di tutti i paesani.

Camila e Elias hanno una conversazione molto intima sulle loro vite private.

Don Berengario, in previsione della processione per la settimana santa chiede sia a Dolores che a Francisca di procurare una statua.

Onesimo, come sempre da buon truffatore, si finge scultore e imbroglia i Miranar.

Camila e Beatriz finiscono i preparativi del nuovo negozio, ma Elias ha dei seri dubbi che i paesani andranno a fare compere da loro.

Carmelo continua a girare per i terreni di Hernando sperando di trovare una soluzione: mentre si aggira per i campi, scopre Elias intrappolato in un pozzo.

Carmelo riesce a liberare Elias. Quest’ultimo, come ringraziamento, gli promette che parlerà con Hernando della situazione dei canali.

Hernando e Camila si baciano per la prima volta. Ma, dopo il bacio, Hernando si allontana bruscamente. Rogelia cerca di parlare con l’uomo ma senza risultato.

Ramiro cerca un confronto con Rafaela ma senza successo.

Mariana e Gracia sono giunte al termine dell’allestimento del loro negozio. Purtroppo Gracia deve fare i conti con Dolores, profondamente offesa per non essere stata consultata su nulla.

Rafaela fa una strana telefonata, mentre Camila continua a tenere una corrispondenza con un misterioso destinatario.

Tra Camila e Elias nasce una nuova complicità che infastidisce Hernando, il quale decide di affrontare il “rivale” proibendogli di avvicinarsi troppo alla sua famiglia.

Mentre parla con Camila, Elias trova una soluzione per risolvere la situazione dell’irragazione. Decide quindi di cercare Carmelo per esporglila.

Raimundo, in occasione della visita del segretario di giustizia, decide di organizzare una manifestazione.

Matia è sempre più convinto di voler partecipare alla protesta.

L’uomo, viene però a sapere da Onesimo che Francisca ha sporto denuncia. Decide così di affrontare la donna.