Abbiamo visto l’arrivo di un nuovo e “oscuro” personaggio a Puente Viejio, Hernando Dos Casa che si trasferirà nella nuova tenuta, Los Manantiales.

L’uomo è assetato dalla sete di vendetta per la morte dei suoi amici, i Mella.

Per niente convinto che si tratti di un incidente, inizierà a sospettare e volersi vendicare sia con Donna Francisca, che con Severo Santacruz. Ma l’uomo non rietiene responsabili solo i due personaggi “forti” della soap, bensì anche tutti i paesani che non hanno prestato soccorso ai Mella, in quanto tutti in pellegrinaggio per vedere l’apparizione della Madonna.

Per questo l’uomo si comporterà sempre in modo scontroso con tutti.

Los Manantiales, acquistata precedentemente dai Mella e poi diventata di proprietà di Hernando, si contrappone alla Casona dei Montenegro e alla Quinta dei Santacruz.

La tenuta di Dos Casa avrà uno stile architettonico completamente differente da quella dei suoi rivali.