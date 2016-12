Tutti al cinema nel weekend con il nuovo film che vede come protagonista Tom Hanks, “Inferno”.

Il film è tratto dal libro di successo del 2013 di Dan Brown.

Dopo Il Codice Da Vinci (2006) e Angeli & Demoni (2009) i lettori non hanno saputo fare a meno di leggere anche Inferno.

Tom Hanks nel film interpreta il personaggio di Robert Langdon, studioso dalle mille risorse e dal pensiero veloce, abile a risolvere complicati enigmi e misteri.

Un thriller psicologico ricco di misteri e sogni criptici, che porta Langdon, e il pubblico, nella sua lotta contro il male.

Le avventure del simbolista di Harvard non sono finite. Robert Langdon si risveglia in un ospedale di Firenze, vittima di una profonda amnesia, dopo che alcuni uomini misteriosi hanno tentato di ucciderlo e sembrano voler portare a termine il lavoro. Si affida al medico Sienna Brooks per recuperare i suoi ricordi e svelare ancora una volta i misteri che si annidano intorno all’opera immortale di Dante, le cui immagini criptiche sembrano non voler abbandonare la mente dello studioso. Il Consortium, un’organizzazione segreta, sarà il nuovo nemico da sconfiggere. Un ritmo ricco di tensione in una battaglia tra il bene e il male che sembrano avere confini molto sottili.

Nel cast: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy