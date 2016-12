Tre Rose di Eva 4, anticipazioni: iniziate le riprese

I dubbi ormai sono fugati, in quanto proprio ieri, 3 ottobre, sono ufficialmente iniziate le riprese della celebre fiction ambientata a Villalba.

I fan de “Le tre rose di Eva” possono quindi stare tranquilli e pregustarsi il ritorno di Aurora che darà dei risvolti positivi ma anche imprevedibili alla storia.

Tanti misteri hanno avvolto Villalba in questi anni, le sorelle Taviani hanno dovuto combattere varie “battaglie”, e alla fine sono riuscite a uscirne ma non senza dolori.

Ma facciamo un passo indietro. Com’era terminata la terza serie?

Tre Rose di Eva 3: finale aperto

Alessandro e Ruggero salvano Clarissa e Veronica imprigionate nel castello di Ranieri degli Innocenti.

Edoardo con Isabella e Ranieri riescono a scoprire e trovare il tesoro dei Gori: in chiesa a Villalba. Una volta trovato lo scrigno contenente il tesoro, il Monforte uccide Ranieri e tieni per sè il tesoro dei Gori.

Clarissa e Alessandro soccorrono Ranieri, ma ormai è troppo tardi.

Matteo, disperato per la partenza di Laura e di suo figlio, mette in crisi il suo rapporto con Sara.

I fratelli Camerana decidono di non andarsene da Villalba: Lorenzo convince Massimo ad allearsi con lui contro Ruggero.

Il rapporto tra Ruggero entra in crisi e l’uomo decide di lasciare Borgo Camerana.

Edoardo decide di sposare Isabella per cercare di nascondere il suo ruolo nella morte di Ranieri, ma le nozze si interrompono a causa di Alessandro: il Monforte ha scoperto che proprio Isabella ha sparato ad Aurora e l’ha uccisa.

Mentre Edoardo e Isabella fuggono inseguiti da Alessandro, la donna confessa l’omicidio di Aurora, commesso per salvare proprio l’uomo che ama, lui: Aurora, infatti, aveva trovato in casa di Maniero dei documenti che avrebbero potuto provare il coinvolgimento di Edoardo nel suo rapimento.

Edoardo, che non ha smesso di amare Aurora, uccide Isabella.

A Villalba sembra essere tornata il sereno e, durante una messa in onore di Aurora, Alessandro la ringrazia davanti a tutti provocando una commozione in tutti i partecipanti. Edoardo e Veronica si alleano per loschi obiettivi.

Alessandro, dopo aver salutato Clarissa, decide di riaprire Primaluce insieme a Tessa, richiamando anche Marzia. Insieme alla piccola Eva, i tre decidono di fare un vino in onore e come avrebbe voluto Aurora.

Tre Rose di Eva 4: anticipazioni e trama

Abbiamo lasciato alla fine della terza serie un Alessandro ormai rassegnato dalla morte dell’amata e con una possibile simpatia-amore per una giovane donna, Clarissa. La ritroveremo nella nuova stagione?

E Aurora come ritornerà all’interno della serie, visto che era stata uccisa da Isabella?

Cosa accadrà alla coppia “Aurora-Alessandro”?

Tre Rose di Eva 4, anticipazioni: il cast

Nel cast riconfermati anche Roberto Farnesi, Luca Capuano, Licia Nunez, Giorgia Wurth, Karin Proia, Euridice Axen, Luca Ward e Giulio Pampiglione.

A loro si aggiungeranno nuovi attori: Fabio Fulco, Daniela Poggi, Laura Torrisi, Gloria Radulescu, Corrado Tedeschi, Danilo Brugia e Riccardo Polizzy Carbonelli.

Questi ultimi vestiranno i panni di alcuni membri di una nuova faglia, gli Astori, trasferitasi sulla sponda opposta del lago.