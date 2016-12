Amici 16: data di inizio ufficiale



Finalmente è ufficiale la data di inizio di Amici 16, il talent condotto da Maria de Filippi sempre su Canale 5, che inizierà con i casting dei possibili partecipanti come nella precedente edizione.

Amici 16 inizierà lunedì 31 ottibre alle 13.50 su Real Time con una striscia pomeridiana “capitanata” da Stefano De Martino e Andrea Sacchetta.

Presente anche Rudy Zerby che assisterà a tutti i provini, sia di cantanti che di ballerini.

Terminati i casting, si ipotizza entro metà novembre, il talent di Maria De Filippi inizierà su Canale 5.

Per il serale invece bisognerà aspettare aprile 2017.

Tante novità, cambiamenti, ritorni e abbandoni nel corpo professori, sia di canto che di ballo.

Amici 16: il ritorno di Andreas Muller e Gessica Taghetti?

C’è molta attesa da parte dei fans riguardo il possibile ritorno di due ex allievi che lo scorso anno avevano dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio: Andreas Muller e Gessica Taghetti.

Se per Andreas ci sono ottime possibilità di rientrare in gara, Gessica ha già comunicato che non parteciperà in quanto, dopo essersi ripresa dall’infortunio, ha iniziato a lavorare in Rai con Carlo Conti nel programma “I migliori anni”.

Amici 16: insegnanti di ballo

Nel corpo docenti di ballo di Amici 16, confermata la presenza della ballerina e maestra di ballo latino americano Natalia Titova.

Entrata a far parte del cast nella precedente edizione dopo la sua presenza a “Ballando con le stelle”, ha saputo conquistare sia il pubblico che i suoi colleghi.

Confermati anche due dei “pilastri” fondamentali di Amici, Garrison Rochelle e Kleidi Kadiu e la sorella del coreografo Giuliano Peparini, Veronica.

Ancora nessuna conferma ufficiale in merito alla presenza di Alessandra Celentano che, nei giorni scorsi aveva pubblicato su Facebook una foto di lei magrissima e con le stampelle. Che si sia fatta male durante le prove del talent?

Altro nome che trapela in questi giorni è quello di Emanuel Lo, ballerino, coreografo, cantautore e fidanzato di Giorgia, che potrebbe diventare il nuovo professore di hip-hop.

Amici 2016: insegnanti di canto

Per quanto riguarda il corpo insegnanti di canto di Amici 16 c’è un abbandono da parte di Marco Maccarini.

Entrato a far parte del cast solo lo scorso anno insieme a Fabrizio Moro e Alex Braga, il noto conduttore torinese potrebbe aver deciso di non continuare in quanto non era “spiccato” all’interno della trasmissione: a differenza dei suoi due colleghi.

Ancora nessuna notizia trapela in merito alla sua sostituzione. Quello che si sà è che la produzione sta effettuando delle ricerche in merito.

Confermata la presenza di Rudy Zerbi, che con Maria De Filippi ormai si è creato un ottimo rapporto di lavoro e collaborazione.